ОНФ в Ярославле обнаружил удорожание строительства детских садов

Ярославль, , 10:56 — REGNUM Активисты народного фронта отправили письмо исполняющему обязанности мэра города Ярославля Владимиру Слепцову с просьбой прокомментировать удорожание строительства двух детских садов на 48 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

В декабре 2016 года мэрия Ярославля объявила электронные аукционы на завершение строительства двух детских садов на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной. Городские власти планировали ввести их в эксплуатацию в феврале прошлого года. Но из-за проблем с подрядчиком все закончилось закладкой фундамента.

«Активисты ОНФ проанализировали материалы новых закупок. Выяснилось, что техзадание почти не изменилось, при этом начальная минимальная цена контракта по садику на улице Академика Колмогорова выросла на 25 миллионов рублей, по садику на Чернопрудной улице — на 23 миллиона. Чем вызвано такое подорожание, особенно если учесть, что в обоих случаях готов фундамент? Общественники проконсультировались с экспертами в строительной отрасли и пришли к выводу, что объяснить это банальным ростом цен на стройматериалы нельзя», — говорится в сообщении ярославского отделения ОНФ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, первоначальная цена на строительство детских садов, действительно, изменилась. Изначально цены на строительство были сформированы в 2014 году. Так, цена строительства садика на Чернопрудной составляла 91,9 млн рублей, в конце 2016 года — 115,4 млн.

«Это связано с двумя факторами. Во-первых, инфляция — изменились цены. Во-вторых, тогда садики строились по федеральной программе, с участием федеральных средств. Применялись федеральные нормы оценки стоимости работ, которые традиционно ниже, чем региональные. Сейчас таких ограничений нет. Была составлена новая смета в ценах сегодняшнего дня, которая прошла все необходимые процедуры проверки. В любом случае, определение подрядчика происходит через аукцион, и конечную стоимость работ установит рынок», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, низкая цена — это не всегда хорошо. ООО «Бизнес-стиль», которое выиграло первый конкурс на строительство детских садов, фактически не стало работать, так как выполнить прописанные в договоре работы за такие деньги невозможно. В итоге, получив аванс, фирма исчезла. Город потерял право на федеральное финансирование и достраивать садики теперь придется за счет собственных средств.

В настоящее время аукционы на строительство двух детских садов признаны несостоявшимися из-за ошибок в документации претендентов. Мэрия планирует объявить новые аукционы.

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