Понедельник, 30 Января 2017 года
13:26:48 МСК

Госинспекция труда вступилась за обратившегося к Путину докера СВП Ванино

Общество
Ранее руководство ОАО «Ванинский морской торговый порт» наказало Александра Егорова за обращение к президенту России
Докер Александр Егоров
Иллюстрация: Ольга Демиденко
Докер Александр Егоров

Ванино, Хабаровский край, 30 января 2017, 11:31 — REGNUM  Государственная инспекция труда по Хабаровскому краю потребовала отменить выговор портовому докеру Александру Егорову, которому дирекция порта Ванино объявила выговор и лишила премии за обращение к президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Свободный порт Ванино выйдет на митинг в поддержку портового докера

Докер ОАО «Ванинский морской торговый порт» записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину непосредственно на территории предприятия. Из видеозаписи, размещенной в сети интернет, видно, в каких нечеловеческих условиях работают докеры порта, как на предприятии нарушается экологическое законодательство. В ответ дирекция порта объявила докеру выговор и лишила его премии. При этом у Александра Егорова трое малолетних детей, одному из которых требуется лечение.

Наряду с общественностью Свободного порта Ванино, которая действия руководства порта сочла «последней каплей, переполнившей чашу терпения», и заявила о намерении выйти на митинг в поддержку докера и против загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью, за Егорова вступилась редакция популярного в регионе интернет-портала «Дебри-ДВ». Редакция направила обращение президенту РФ и в Роструд.

«Госинспекция труда в Хабаровском крае провела внеплановую документарную проверку «Порта Ванино» и установила, что в нарушение ст.ст. 22, 192, 193 Трудового кодекса РФ, при применении дисциплинарного взыскания к докеру Егорову в виде выговора работодателем был нарушен порядок применения к работнику дисциплинарного взыскания», — сообщает «Дебри-ДВ»

Читайте также: Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!».

Между тем жители Ванино в местной социальной сети обсуждают необходимость сбора средств для возмещения докеру Егорову, который также является председателем Ванинского отделения Российского профсоюза докеров, потерянной премии. Егоров попросил средства не собирать, сообщив, что надеется сам решить этот вопрос в правовом поле. На прошедшем в минувшее воскресенье в Ванино митинге Александр Егоров заявил, что ради чистого воздуха в родном поселке, ради того, чтобы портовики смогли работать в нормальных условиях, готов пожертвовать премией.

Между тем Госинспекция труда сообщила, что выплата премии не является обязанностью работодателя и требовать выплаты премии Егоров сможет, скорее всего, в суде.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет с момента продажи контрольного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» компании «Мечел» в Ванино не утихают волнения, связанные с нарушением портом технологий перевалки угля и глинозема. Ванинцы устали от постоянной пыли на подоконниках. Люди утверждают, что их дети стали чаще болеть, случаются обострения заболеваний у астматиков и сердечников. Первый митинг против загрязнения атмосферного воздуха прошел в мае 2013, тогда же была утверждена и согласована с региональным правительством экологическая программа порта, которая не была выполнена. Аналогичная судьба постигла вторую программу, созданную в 2016 году. В Ванино общественники создали инициативную группу, которая намерена на этот раз довести дело до конца и добиться от руководства порта соблюдения прав жителей на чистый воздух, а портовиков — на безопасный труд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Станислав СтремидловскийОбщее для папы Франциска и президента Трампа – хорошее отношение к России
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
Валерий РокотовС пулемётом против пикетчиков
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
30.01.17
Александр БеловНе США осуждать Россию за вмешательство в дела стран – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России
Душники-ЗдруйПольша Биатлон Спорт
NB!
30.01.17
Станислав ТарасовТурция «раскачивает» НАТО и шантажирует Евросоюз
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
30.01.17
Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса
ПекинКитай Исследования Марса Наука
NB!
30.01.17
Маккейн и Грэм «ищут способ развязать третью мировую» — Трамп
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Разведка США анализирует способность РФ и Китая «пережить ядерный удар»
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
30.01.17
ФАС: Против «Мегафона» возбуждено дело
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
30.01.17
Александр БеловПротивостояние Индии и Пакистана может стать ядерным — NI
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Алексей ЮсевПритяжение (с) Запада: Новый фильм Федора Бондарчука и патриотизм
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.01.17
Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
30.01.17
Максим ИсаевАмериканские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
«Нефть: риск падения сохраняется»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.01.17
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла девушка из Франции
МанилаФилиппины Шоу-бизнес Общество
NB!
30.01.17
«Этот город дрался за каждый дом...»
ВоронежРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.01.17
Впервые после холодной войны британский эсминец зайдет в Черное море
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Пушков: Европа не та, что прежде, а главные политики в мире — Путин и Трамп
МоскваРоссия Судьба Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!»
ВаниноХабаровский крайРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
30.01.17
СМИ: Великобритания посылает эсминец «поддерживать демократию» на Украине
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное