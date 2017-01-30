Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика в Дагестане

Махачкала, , 16:14 — REGNUM В Дагестане в ходе спецоперации из плена вербовщика была освобождена 16-летняя школьница из Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Нижегородской области.

«Спецоперация прошла в конце прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас», — говорится в сообщении.

Известно, что с ученицей 11-го класса вербовщик познакомился в августе минувшего года и обещал ей успех и богатство, а также предлагал уехать с ним. Через 5 месяцев школьница согласилась это сделать с условием, что, закончив обучение в школе в Дагестане, она вернется домой.

Родители почти сразу сообщили в правоохранительные органы о пропаже дочери, которую уже через 3 дня нашли в одном из дагестанских аулов. Освобождения школьница рассказала, что после ее побега вербовщика будто подменили: молодой человек начал угрожать девушке расправой, «если она не поступит так, как он пожелает».