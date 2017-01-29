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В РПЦ считают политизированной дискуссию вокруг Исаакиевского собора

Общество
Против передачи собора Русской православной церкви выступают «представители определённых политических сил», заявил представитель Московского патриархата
Исаакиевский Собор Исаакиевский Собор

Москва, 29 января 2017, 04:32 — REGNUM  Против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви активно выступают «представители определённых политических сил». Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не считаю дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора дискуссией мировоззренческой. Это как раз дискуссия политическая, или, если хотите, она, безусловно, политизирована», — сказал Легойда, предложив обратить внимание на то, какие люди «находятся на острие атаки против передачи храма Церкви»

Он выразил надежду, что представители Московского патриархата будут приглашены на заседание комитета Госдумы по культуре по вопросу о передаче Исаакиевского собора и эта дискуссия будет походить «в спокойной, доброжелательной обстановке».

Как передавало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

После этого в Петербурге развернулась общественная кампания против передачи собора. В интернете петиция против передачи собора набрала более 200 тысяч подписей. С критикой властей и просьбой отменить передачу собора выступили петербургские музейщики, Союз музеев России, Союз учёных Санкт-Петербурга.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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