В Москве скончалась вдова Зельдина Иветта Капралова

Москва, , 20:19 — REGNUM В Москве на 82-м году жизни скончалась вдова народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветта Капралова. Об этом сообщила РИА Новости ее помощница.

«Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром (28 января) дома», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер театра и кино Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 г. в институте им. Склифосовского в Москве.

Российский телезритель знает артиста по многочисленным ролям в таких фильмах как «Свинарка и пастух», «Десять негритят», «Тайна «Чёрных дроздов» и многих других. Актёр в труппе Центрального театра Советской Армии работал с 1945 года.