За сутки в Сирии зафиксировано 5 нарушений перемирия

Дамаск, , 19:46 — REGNUM В Сирии за минувшие сутки зарегистрировали 5 нарушений режима тишины. Об этом говорится в субботу, 28 января, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 5 нарушений в провинции Латакия, — говорится в сообщении. — Турецкой частью представительства в течение суток нарушения не представлены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие на территории Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г.

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