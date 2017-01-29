Рогозин: Россия готова принять сотрудников «Антонова»

Воронеж, , 19:22 — REGNUM Российская Федерация (РФ) готова принять авиаконструкторов и авиастроителей из Украины, в частности сотрудников государственного предприятия «Антонов». Об этом, как передает НТВ, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

«Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым», — сказал Рогозин.

По его мнению, у украинских специалистов сейчас нет «никакой перспективы для работы в Киеве и, в целом, на Украине».

Напомним, власти Украины в 2015 г. решили прекратить военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, заморозив проекты в области самолётостроения.