СМИ сообщили о задержании создателя сайта «Шалтай-Болтай»

Мужчину доставили в российскую столицу и предъявили обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации)

Москва, , 17:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге в конце октября 2016 года сотрудники ФСБ задержали создателя сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, «администратором сайта» оказался журналист Владимир Аникеев, известный в определенных кругах как «Льюис».

«Аникеев был задержан сотрудниками ФСБ в конце октября 2016 г, когда прибыл в Санкт-Петербург с Украины, — сообщил источник. — Операция стала результатом долгой работы».

При этом источник отметил, что Льюис не хотел возвращаться в РФ, поэтому «была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить его».

Позже мужчину доставили в российскую столицу и предъявили обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Источник добавил, что Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания.