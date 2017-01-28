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«Молодежь Киргизии равнодушно относится к происходящим в стране изменениям»

Общество
В Бишкеке активисты, политики и эксперты обсудили работу государства с молодой частью населения республики
Киргизская юрта
Hux
Киргизская юрта

Бишкек, 28 января 2017, 14:03 — REGNUM  

«В Киргизии сложно объединить всю молодежь в одну ассоциацию. Она слишком любит посоперничать между собой», — заявил главный специалист отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Азамат Адамалиев, выступая на заседании круглого стола «Молодежное измерение гуманитарного сотрудничества Киргизии и России», передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в настоящее время в этой среднеазиатской стране зарегистрировано 400 молодежных организаций, но при этом работают лишь около 60.

«По примеру других стран у нас предпринимаются попытки объединения молодежи в совет или ассоциацию. Но киргизстанская молодежь слишком любит соперничать между собой. Так, если организовывается совет, в лице нескольких молодежных организаций, тут же создается другая ассоциация, к которой примыкают представители других объединений», — пояснил он.

В свою очередь депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина, также принявшая участие в организованном фондом «Евразийцы — новая волна» мероприятии, отметила, что киргизстанская молодежь зачастую равнодушно относится к изменениям, происходящим в стране.

«Пассивность молодых людей проявляется и на стадии общественного рассмотрения законопроектов. Начинают реагировать и критиковать парламентариев только после этого», — уточнила она.

Также народная избранница высказала мнение, что в отличие от старшего поколения, скрепленного общими ценностями, киргизстанская молодежь разрознена, чем пользуются радикальные религиозно-экстремистские и террористические группировки.

«К сожалению, в Киргизии очень много молодежных организаций. Однако каждая из них существует само по себе и не хочет слушать своих оппонентов. Поэтому молодежь используется, как инструмент дестабилизации. Ведь какой поток был из Киргизии в ИГИЛ ((организация, деятельность которой запрещена в РФ)!», — подчеркнула Карамушкина.

Представитель «Россотрудничества» Иван Неверкович заострил внимание на квотах для киргизстанских студентов и реализации в республике программы «Здравствуй, Россия», нацеленной на школьников.

«В этом году вузы выделили 400 мест. Уже сейчас подано свыше 1200 заявок. Примечательно, что Киргизия находится в списке стран, студенты которых после обучения в России не возвращаются на родину. Мы нацелены на то, чтобы дать молодежи навыки, которые смогут применяться здесь», — подытожил он и добавил, что современному молодому человеку просто необходимо быть вовлеченным в общественно-политическую жизнь своей страны.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, России и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

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