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В СПб появился баннер в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ

Общество
Организаторы акции уверены, что возобновление богослужений в соборе не может быть поводом для распри
Исаакиевский собор
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 28 января 2017, 12:53 — REGNUM  В центре Санкт-Петербурга неизвестные активисты вывесили баннер, посвященный скандалу вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, передает издание Ридус со ссылкой на сообщения в социальных сетях.

На плакате изображены действующие храмы мирового значения, которые, несмотря на регулярные литургии, остаются центрами притяжения туристов. Это Нотр-Дам де Пари, Кёльнский собор, Собор святого Петра в Ватикане и Римский Пантеон.

По мнению наблюдателей, активисты таким образом пытаются донести до горожан свою позицию, состоящую в том, что возобновление богослужений в Исаакиевском соборе не может быть причиной для протеста и распри между людьми. Храмы могут одновременно быть и музеями, и религиозными центрами.

В воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербурге проходит пикет против передачи собора РПЦ. Его организаторами выступили активисты «Открытой России» (организации, созданной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским).

Ранее в сети была опубликована личная переписка координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова и экс-сопредседателя «Парнас» Ильи Яшина. Пивоваров, в частности, сообщал, что считает передачу Исаакия РПЦ отличным поводом для вывода людей на улицу. Кроме того, утверждал активист, на этом событии можно неплохо заработать.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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