Акция памяти блокады Ленинграда прошла у здания петербургской Капеллы

Кадры военной кинохроники, транслировавшиеся в ходе акции, никого не оставили ранодушными

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Молодежная акция памяти «900 дней и ночей» состоялась в Санкт-Петербурге во дворе здания Государственной академической капеллы на набережной реки Мойки.

Она была приурочена к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

При помощи Западного военного округа на площади у капеллы были выставлены образцы военной техники, артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны.

В память о героическом подвиге жителей и защитников Ленинграда молодые петербуржцы создали своеобразный «живой мемориал».

На фасаде здания транслировались кадры военной кинохроники: запись воздушной тревоги, авиационных бомбардировок, боев за освобождение города, радость ленинградцев, дождавшихся полного снятия блокады.

Акция была организована силами петербургских студентов, активистов Ассоциации «Покров», добровольцев Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и различных молодежных организаций города.

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