Суббота, 28 Января 2017 года
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Акция памяти блокады Ленинграда прошла у здания петербургской Капеллы

Общество
Кадры военной кинохроники, транслировавшиеся в ходе акции, никого не оставили ранодушными
1 / 20 Цветы на Невском проспекте в день полного освобождения Ленинграда от блокады
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Цветы на Невском проспекте в день полного освобождения Ленинграда от блокады

Санкт-Петербург, 28 января 2017, 17:30 — REGNUM  Молодежная акция памяти «900 дней и ночей» состоялась в Санкт-Петербурге во дворе здания Государственной академической капеллы на набережной реки Мойки.

5 / 20 Певческая капелла
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Певческая капелла

Она была приурочена к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

При помощи Западного военного округа на площади у капеллы были выставлены образцы военной техники, артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны.

13 / 20 900 дней и ночей — акция памяти
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
900 дней и ночей — акция памяти

В память о героическом подвиге жителей и защитников Ленинграда молодые петербуржцы создали своеобразный «живой мемориал».

На фасаде здания транслировались кадры военной кинохроники: запись воздушной тревоги, авиационных бомбардировок, боев за освобождение города, радость ленинградцев, дождавшихся полного снятия блокады.

Акция была организована силами петербургских студентов, активистов Ассоциации «Покров», добровольцев Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и различных молодежных организаций города.

16 / 20 На Марсовом поле прозвучали военные песни и стихи о блокаде
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
На Марсовом поле прозвучали военные песни и стихи о блокаде

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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