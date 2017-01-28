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Папа римский встретился с президентом Европейского еврейского конгресса

Общество
Встреча была приурочена к международному дню памяти жертв холокоста
Мемориал Холокосту в Бостоне
yeowatzup
Мемориал Холокосту в Бостоне

Ватикан, 28 января 2017, 10:37 — REGNUM  

27 января в Риме Папа римский Франциск провел встречу с президентом Европейского еврейского конгресса Вячеславом Моше Кантором.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных также с межрелигиозной работой и взаимодействию общин, с уничтожением древних христианских общин на Ближнем Востоке.

«Евреи по-прежнему хранят память о Холокосте в своих сердцах, и даже сегодня продолжают подвергаться опасности вследствие проявлений антисемитизма в его самых ужасных формах», — заявил Вячеслав Моше Кантор, поблагодарив понтифика за его визит в концлагерь Аушвиц летом 2016 года.

«Холокост является примером человеческой жестокости», — отметил Папа Франциск.

Президент Еврейского европейского конгресса выразил признательность главе католической церкви за его твёрдую нравственную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

«Мы благодарим Вас за осуждение мирового терроризма и присоединяемся к Вам в борьбе против того, что Вы назвали «бичом терроризма, — отметил Моше Кантор. — Необходимо вновь подтвердить принципы, связывающие три крупнейшие мировые религии: иудаизм, христианство и ислам — то, что объединяет нас, и сказать твердое «нет» насилию и ненависти и «да» — толерантности и примирению».

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января был избран потому, что именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша). За время существования этого концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек.

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