В Ташкенте отметили 73-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады

В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

Ташкент, , 10:35 — REGNUM В Ташкенте 27 января состоялась патриотическая акция, посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе представительства Россотрудничества в Узбекистане.

«В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, постаменту «Ленинград» и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из Санкт-Петербурга — с Пискаревского мемориального кладбища», отметил собеседник агентства.

В акции на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента приняли участие дипломаты, ветераны-блокадники, воины-интернационалисты, активисты фонда «Нуроний» (Ветеран), учащиеся академических лицеев и колледжей Ташкента, волонтеры РЦНК в Ташкенте, представители общественности и СМИ Узбекистана.

«Логическим продолжением акции станет заседание исторического клуба в РЦНК в Ташкенте, запланированное на 30 января 2017 года. В ходе заседания состоится встреча ветеранов-блокадников с молодежью Узбекистана. Участники военных лет поделятся своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне», проинформировали в Россотрудничестве.

Цикл мероприятий, посвященных памяти блокадников, проходит в Узбекистане ежегодно, он способствует диалогу поколений, приобщению к истории и является вкладом в патриотическое воспитание молодежи республики.