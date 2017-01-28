В Китае встретили Новый год

Пекин, , 09:41 — REGNUM Граждане Китайской народной республики встретили Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) по восточному календарю.

Согласно китайскому гороскопу, у Нового года животным-покровителем является Огненный петух. Последний раз год Огненного петуха по Восточному календарю отмечался в 1957 году.

Самые масштабные праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли в Храме Земли (Дитань) на севере Пекина. Ранним утром 28 января артисты исполнили «танец львов», который должен разогнать все недобрые силы, способные принести несчастье в Новом году. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую ранее совершали императоры династии Цин.

В Китае принято первые пять дней Нового года посвящать встречам с друзьями, родственниками, одноклассниками и сослуживцами. Обычно в этом время миллионы китайцев из-за рубежа устремляются на родину, чтобы повидать родных. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 2 февраля.