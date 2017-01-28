В США умер судья, разрешивший геям служить в армии

Сан-Франциско, США, , 06:26 — REGNUM В США в возрасте 89 лет скончался судья Уильям Норрис, который в 1988 году признал неконституционным запрет на службу в вооруженных силах США для гомосексуалистов, передает Associated Press 28 января.

«Судья Норрис был блестящим коллегой и хорошим другом. Его приверженность делу свободы личности была непоколебима», — сообщил окружной судья Алекс Козинский, друг погибшего.

Сообщается, что Норрис, который служил в суде Сан-Франциско и вышел на пенсию в 1997 году, недавно опубликовал автобиографию под названием «Либеральное мнение: Моя жизнь в потоке истории», а также основал «Публичный фонд имени Уильяма Норриса», целью которого является финансовая поддержка студентов Стэнфордского Университета.

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