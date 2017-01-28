Суд США «простил» отца, убившего восьмимесячную дочь

Джексон, США, , 05:26 — REGNUM Суд присяжных дал условный срок Джошуа Бланту, жителю штата Миссисипи, который убил свою дочь, передает Associated Press 28 января.

Блант дал признательные показания, что оставил свою восьмимесячную дочь в раскаленной машине 19 мая 2015 года, после чего пошел на работу. Младенец умер.

Суд признал Бланта виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

При этом адвокат Карлос Мур считает, что отношение суда было «предвзятым» из-за того, что Блант — афроамериканец: в августе суд присяжных другого округа в Миссисипи отказался предъявлять обвинения белой женщине, двухлетний ребенок которой также умер, будучи запертым в раскаленной машине.

Напомним, самым известным случаем гибели ребенка из-за действий родителей в США является случай Димы Яковлева — двухлетнего мальчика из России, который погиб в мае 2008 года по вине приемных родителей, оставивших его в раскаленной машине. Гибель ребенка и «лояльное» отношение к его смерти со стороны американского правосудия привели к принятию в России «закона Димы Яковлева» — запрета на усыновление российских детей иностранными гражданами.

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