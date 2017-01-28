Начальник полиции и мэр города в Джорджии извинились за «линчевание» негров

Атланта, США, , 05:08 — REGNUM Начальник полиции и мэр города Лагранж в штате Джорджия принесли извинения семье афроамериканца Остина Кэллавэя, которого в городе «линчевали» в 1940 году, передает Associated Press 28 января.

«Я искренне сожалею и не отрицаю роль нашего отдела полиции в линчевании Остина», сообщил начальник полиции города Лу Декмар.

«Позвольте мне сказать решительно: в 1940 году не удалось добиться справедливости в деле Остина Кэллавэя, — сказал Джим Торнтон. — Пока мы не примем полное признание прошлого, мы никогда не сможем полностью этого излечить».

Остин Кэллавэй, который подозревался в нападении на белую женщину, был убит расистами в 1940 году. Полиция и городские власти не пытались его защитить, за убийство никто не был наказан.

«Линчевание» или «суд Линча», то есть убийство афроамериканцев толпой белых граждан при подозрении в совершении преступления, было обычной практикой в США после окончания Гражданской войны, и существовало в южных штатах до середины ХХ века. Считается, что последний случай «суда Линча» произошел в Алабаме в 1981 году.