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Начальник полиции и мэр города в Джорджии извинились за «линчевание» негров

Общество
Чиновники принесли извинения семье афроамериканца, убитого в 1940 году

Атланта, США, 28 января 2017, 05:08 — REGNUM  Начальник полиции и мэр города Лагранж в штате Джорджия принесли извинения семье афроамериканца Остина Кэллавэя, которого в городе «линчевали» в 1940 году, передает Associated Press 28 января.

«Я искренне сожалею и не отрицаю роль нашего отдела полиции в линчевании Остина», сообщил начальник полиции города Лу Декмар.

«Позвольте мне сказать решительно: в 1940 году не удалось добиться справедливости в деле Остина Кэллавэя, — сказал Джим Торнтон. — Пока мы не примем полное признание прошлого, мы никогда не сможем полностью этого излечить».

Остин Кэллавэй, который подозревался в нападении на белую женщину, был убит расистами в 1940 году. Полиция и городские власти не пытались его защитить, за убийство никто не был наказан.

«Линчевание» или «суд Линча», то есть убийство афроамериканцев толпой белых граждан при подозрении в совершении преступления, было обычной практикой в США после окончания Гражданской войны, и существовало в южных штатах до середины ХХ века. Считается, что последний случай «суда Линча» произошел в Алабаме в 1981 году.

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