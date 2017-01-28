Генсек ООН призвал бороться с антисемитизмом и расизмом

Нью-Йорк, США, , 04:29 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к борьбе с антисемитизмом, расизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости, передает Associated Press 28 января.

В ходе ежегодного мемориального заседания ООН, посвященного Холокосту, Гуттериш заявил, что проявление ненависти стало «новой нормальностью» общественного дискурса. По его словам, люди, подобные ему, выросшие после Второй мировой войны, никогда не думали, что они будут видеть рост нападений на евреев в Европе.

«Но антисемитизм — жив. Иррациональность и нетерпимость вернулись», — считает Гутерриш.

Гутерриш отметил, что ООН «будет способствовать терпимости» и укреплять работу в области прав человека.

«Нам необходимо укрепить социальную сплоченность, чтобы люди чувствовали, что разнообразие является плюсом, а не угрозой», — заключил Гутерриш.

Отмечается, что Антониу Гутерриш, новый генсек ООН и бывший премьер-министр Португалии, имеет опыт борьбы с анитсемитизмом — в 1996 году он добился, чтобы португальский парламент отменил закон XVI века, запрещающий евреям селиться в стране.

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