Беженцы из Ливии снова плывут в Италию

За прошедший год в Италию из Африки прибыла 181 тыс. беженцев

Рим, , 01:40 — REGNUM За минувшие сутки береговая охрана Италии «спасла» около 1000 нелегальных мигрантов из Северной Африки, добравшихся до итальянского побережья, передает Reuters 28 января.

Согласно заявлению береговой охраны, вблизи острова Лампедуза были перехвачены шесть плотов и четыре резиновых лодки мигрантов. С одного из перегруженных плавсредств было извлечено мертвое тело — по всей видимости, беженец погиб от удушья.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год по «центрально-средиземноморскому маршруту» в Италию из африканской Ливии переместилась 181 тыс. нелегальных мигрантов. Общее число беженцев из Африки за последние три года превысило 500 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: МОМ: Число утонувших мигрантов уже превысило показатели 2016 года в 2 раза