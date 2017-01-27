Финляндия взялась за депортацию беженцев

Хельсинки, , 19:10 — REGNUM Власти Финляндии за 2016 год депортировали 6,7 тыс. человек, что вдвое превышает показатель предыдущего года. Об этом сегодня, 27 января, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Из лиц, высланных в прошлом году, около 1,7 тыс. человек были депортированы в сопровождении полиции. Финские власти резкий рост числа депортаций объясняют увеличением отказов в предоставлении убежища. Отмечается, что среди высылаемых из страны беженцев больше всего граждан Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия. За последние два года из этого ближневосточного государства прибыло свыше 20 тыс. просителей убежища. Всего же в 2015 — 2016 годах в Финляндию приехали более 38 тыс. беженцев.

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