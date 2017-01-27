Прокуратура Германии подозревает в мошенничестве бывшего руководителя VW

Расследование связано с фальсификацией данных о выбросах вредных веществ в атмосферу

Берлин, , 18:55 — REGNUM Прокуратура Германии начала расследование в отношении бывшего председателя совета директоров и генерального директора концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна, подозреваемого в мошенничестве в связи с фальсификацией данных о выбросах вредных веществ в атмосферу, сообщает 27 января Reuters.

Выступая перед членами парламента Германии на прошлой неделе, Винтеркорн отказался назвать дату, когда он впервые узнал о нарушениях экологического законодательства, но добавил, что данные сведения стали ему известны после официального заявления Volkswagen в сентябре 2015 года.

Напомним, в данный момент прокуратура Германии также проводит расследование причастности Винтеркорна к возможному манипулированию рыночными ценами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

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