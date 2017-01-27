В Челябинске чтят блокадников: эстафету перенимают потомки ленинградцев

Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске память о блокадном времени Ленинграда, о блокадниках начинают передавать другим — дети, людей переживших блокаду, и переехавших в Челябинск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила внучка блокадника, эвакуированного из осаждённого города на Неве.

«У меня в этот день (27 января — прим. ИА REGNUM ) всегда отца поздравляли, пока он был жив. К нам всегда приходили его братья, приносили гвоздики. Мы всегда отмечали эту дату. Мы созваниваемся с родственниками, кто это пережил, и поздравляем с этой датой, всегда. Сегодня мы созвонились с братом, поздравили друг друга», — сообщила потомок блокадников из Ленинграда Людмила Куликова.

Помимо взаимных поздравлений блокадники в предыдущие годы регулярно возлагали цветы к монументу «Ленинградский мост». Сейчас в силу здоровья они это сделать уже не могут.

«Почему такое отношение? Так если бы было по-другому, нас бы вообще не было. Наши родители, тети и дяди ходили с цветами к монументу у Ленинградского моста, вспоминали моего деда, работавшего на Кировском заводе и эвакуированного зимой 1942-го года из осажденного города по дороге жизни. Ленинградцев, прибывающих в Челябинск, селили вместе, примерно в районе улицы Рождественской. Они все подружились еще во время войны. А дополнительно еще сказывалось то, что работали на одном заводе», — сказала внучка блокадника.

Память родителей теперь хранится, продолжая традиции, детьми, потомками блокадников. И пусть даже они не были сами в блокадном Ленинграде, так как родились позже — в 1950-х, 1960-х, но относятся они к тем событиям не менее трепетно, чем сами непосредственные участники блокады в Ленинграде. Это подтверждается позицией, которую заняли потомки блокадников в Челябинске по вопросу установки доски Маннергейму в Санкт-Петербурге в 2016 году.

1 июля 2016 года челябинские блокадники выразили категорический протест установке памятной доски маршалу Маннергейму. На пикеты против установки доски вышли их дети, так как большинство оставшихся блокадников в Челябинске — это люди преклонного возраста, часть из них прикована к постели в силу болезней.

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Отметим, «Блокадное братство» — общественная организация, созданая в мае 1995 года ветеранами — участниками блокады Ленинграда, которые трудились в годы Великой Отечественной войны в цехах Челябинского Тракторного завода. Из Ленинграда, блокированного немцами, с участием финских войск под командованием Маннергейма, в годы войны в Челябинск было эвакуировано более 15 тыс. человек.

Память о ленинградцах, трудившихся на южноуральских предприятиях в войну, была запечатлена в ряде архитектурных сооружений Челябинска. На Ленинградском мосту, возле проходной завода «Станкомаш», у заводоуправления ЧТЗ были установлены мемориальные памятные знаки.

Напомним, Ленинград был блокирован немецко-фашистскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады погибли около миллиона людей. 27 января в России — празднуется как День воинской славы.