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Муфтий Татарии: заявление Васильевой о хиджабе – тревожный знак

Общество
Глава ДУМ республики призывает уважать друг друга
Хиджабы
Orrling
Хиджабы

Казань, 27 января 2017, 18:32 — REGNUM  Муфтий Татарии Камиль Самигуллин прокомментировал заявление министра образования и науки РФ Ольги Васильевой по вопросу ношения в школах традиционных мусульманских платков. Комментарий доступен на канале муфтия в Telegram.

«Ксенофобия — недуг современного общества, который особенно опасен для нашей многонациональной страны. Именно поэтому я с тревогой в сердце воспринял заявления министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая выступила против исторических культурных ценностей коренных мусульманских народов России», — заявляет Самигуллин.

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Он считает, что если заявление главы Минобрнауки является только личным мнением, а не официальной позицией министерства — это тревожный знак. «Оно де-факто потакает тем маргинальным силам, которые хотят через практику религиозной дискриминации создать нездоровую напряженность в нашем обществе и расколоть фундаментальное единство многонационального российского народа», — считает муфтий.

При этом он уверен, что у «подобных сил в России нет глубокой почвы, а, значит, и перспективы». «И убежден, что все мы должны учиться уважать и познавать традиции друг друга», — подытожил Самигуллин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комментируя ношение мусульманских платков в школах Мордовии, Васильева отметила, что вопрос запрета хиджабов был решен Конституционным судом несколько лет назад. По мнению Васильевой, образование в России носит светский характер и необязательно подчеркивать свое отношение к вере с помощью атрибутики.

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В то же время Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев осудил действия отдельных чиновников Мордовии и заявление министра образования и науки РФ. По мнению муфтия, предписанная Кораном форма одежды мусульманки является неотъемлемой частью религии, а высказывания официальных лиц по поводу хиджабов — есть не что иное, как нарушение основного закона РФ — Конституции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что мнение министра является ее личным убеждением и не принимает силу закона. «Вызывает удивление, что министр, вместо того чтобы поправить местных руководителей, свое «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — отметил глава республики. Руководитель региона считает, что тема ношения платков в школе специально подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.

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Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о нежелании Кремля становиться одной из сторон в дискуссии о ношении в школах хиджабов.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Мордовии ученикам запрещается ходить в мини-юбках и джинсах, в одежде с глубоким декольте, с пирсингом, красить волосы в яркие цвета и носить религиозную атрибутику. Под последнюю категорию попадают хиджабы.

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Родители мордовских школьниц обращались в Верховный суд Мордовии с иском о признании пункта, касающегося запрета ношения платков, незаконным. Однако суд иск не удовлетворил.

Проводившаяся до этого прокурорская проверка постановления правительства также признала документ соответствующим федеральному законодательству.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль не станет вступать в дискуссию о хиджабах в школах

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