Турция депортирует почти 100 подозреваемых в попытке присоединиться к ИГ

Депортация граждан Индонезии будет проходить в несколько этапов

Джакарта, , 18:04 — REGNUM Власти Турции в ближайшее время депортируют на родину около 100 граждан Индонезии, подозреваемых в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 января CNA.

«Согласно информации, полученной от наших друзей в Турции, почти 100 граждан Индонезии будут депортированы на родину», — заявил представитель национальной полиции Индонезии бригадный генерал Рикванто.

После того, как правоохранительные органы завершат расследование в отношении задержанных, граждане Индонезии будут депортированы в несколько этапов, добавил Рикванто.

Напомним, 24 января правоохранительные органы Турции депортировали пять граждан Индонезии, еще 17 человек были депортированы в Индонезию на прошлой неделе. Полиция Турции считает, что депортированные пытались попасть в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии освободили 17 подозреваемых в попытке присоединиться к ИГИЛ