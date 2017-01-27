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Штраф за опасное вождение составит 5 тыс. рублей

Общество
По вине «вышивальщиков», «учителей» и «игроков в шашечки» происходит до 80% ДТП
Опасное вождение
Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР
Опасное вождение

Москва, 27 января 2017, 17:58 — REGNUM  Правительственный законопроект о штрафе за опасное вождение Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Штраф составит 5 тыс. рублей.

Под опасным вождением предлагается понимать, например, неоднократное перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, помехи участникам дорожного движения, отметил замглавы МВД Игорь Зубов. «Тихоходы тоже подпадают», — сказал он.

По данным правительства, по вине «вышивальщиков» и «игроков в шашечки» происходит порядка 80% ДТП. Опасное вождение характеризуется повышенной опасностью для движения именно вследствие совершения совокупности указанных действий водителя, совершаемых в течение относительно короткого периода времени, подчеркнули авторы.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, нужно вводить более серьезное наказание. «Например, лишение прав», — предлагает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). «Тем самым мы убираем гонщика — под его колесами может погибнуть невинный участник дорожного движения», — отметил парламентарий.

ЛДПР выступила против варианта, предложенного правительством РФ. «Сотрудник полиции сможет привлечь любого, потому что ему показалось, что водитель ведет себя агрессивно», — сказал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

При этом парламентарий отметил положительный момент дискуссии: «Ко второму чтению инициативу предложено доработать и ввести норму о наличии видеозаписи в качестве обязательного условия привлечения к ответственности».

Внести поправки в КОАП позволило то, что уже внесены изменения в Правила дорожного движения (ПДД) — установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в «неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

В то же время Госдума отклонила законопроект, предложенный ЛДПР, где в том числе предлагалось доказывать умысел водителя-нарушителя.

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