МВД готово к ужесточению наказания для подобных Багдасарян

Москва, , 17:34 — REGNUM МВД не исключает ужесточения ответственности для грубых нарушителей ПДД, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Замглавы МВД Игорь Зубов отметил, что «набор законодательных мер в отношении подобных лиц (Мары Багдасарян в частности) уже имеется достаточно суровый: и административный арест, и исправительные работы, и штрафы».

«Если это не помогает и есть запрос гражданского общества на что-то иное — давайте рассматривать подобные вопросы, когда явное неуважение к обществу, игнорирование», — поддержал представитель МВД предложение депутатов Госдумы.

В Госдуме обсуждается законопроект о штрафе за опасное вождение, штраф может составить 5 тыс. рублей.

В качестве наказания за правонарушения Багдасарян было назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток.