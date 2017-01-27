В Угличе Ярославской области установили памятник зенитчицам

Углич, Ярославская область, , 17:18 — REGNUM В день семьдесят третьей годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в Угличе Ярославской области установили памятник бойцам 62 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района. Памятник-зенитка установлена на берегу Волги, рядом с Угличской ГЭС. Именно гидроэлектростанцию и защищали угличские зенитчицы в годы Великой Отечественной войны.

Зенитку АЗП-39 начали искать еще 10 лет назад, но найти смогли только в конце прошлого года. Обнаружить экспонат во Владимирской области помогла областная и федеральная организации военных ветеранов.

Зенитная часть для защиты от немецких авианалетов в Угличе была сформирована исключительно из девушек. Ни одна немецкая бомба не попала в плотину и ГЭС, которая в годы войны играла важное значение в электроснабжении Москвы. В дни битвы за Москву Угличская ГЭС была фактически единственным источником энергии для столицы.