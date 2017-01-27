Уральский омбудсмен просит «не позорить страну» по делу Чудновец

В Европейском суде по правам человека дело воспитательницы, осужденной за репост, пополнит список особо позорных дел в отношении России, уверена правозащитница

Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видео с обнаженным ребенком, имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России. Об этом заявила прессе Уполномоченный по правам человека с Свердловской области Татьяна Мерзлякова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наиболее приемлемым вариантом разрешения дела Евгении Чудновец является отмена приговора и прекращение дела в кассационной инстанции — и именно по реабилитирующим основаниям, с последующей выплатой компенсации», — заявила Мерзлякова.

Анализ ситуации и документов, имеющихся в деле Евгении Чудновец в свете статьи 10 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», позволяет прийти к выводу о том, что уголовное наказание за репост в социальных сетях в том контексте, в котором происходило размещение этой информации, представляет собой непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10, считает омбудсмен.

Напомним, репост видео Евгения Чудновец сделала с целью, как она заявляла на суде, привлечь внимание общественности к возможному издевательству над ребенком в детском лагере.

«Учитывая необходимость толкования международных обязательств России по Конвенции именно исходя из практики ЕСПЧ, именно такой логикой должен был руководствоваться национальный суд, вникая в общий контекст размещения такой информации в сети, при каких обстоятельствах и с каким посылом это делалось, не говоря уже о позиции обвинения в апелляционной инстанции о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Очевидно, шанс национального применения международных норм о правах человека еще есть у кассационной инстанции», — считает уральский омбудсмен.

Кроме того, в Кургане 3 февраля пройдет пикет «Свободу Чудновец!». В защиту Евгении выступают депутаты, общественные деятели и деятели культуры. Люди разных политических взглядов и вероисповедания считают приговор Чудновец, педагогу и маме трехлетнего сына, чудовищным и несправедливым, ведь она призывала разобраться с авторами видео, а не была его автором, и не она его выложила в интернете.

По делу о записях на видео обнаженного ребенка в катайском детском лагере «Красные Орлы», помимо Евгении Чудновец, уже осуждены на шесть лет воспитатель Татьяна Куршева и на три года вожатый Данила Безбородов. Вина последнего до сих пор под сомнением, так как, по мнению юристов и общественников, следствием была собрана недостаточная доказательная база.

На данный момент Евгения Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области. За ее судьбой следит вся страна. Петицию с просьбой к президенту России оправдать Евгению подписали уже более 100 тысяч человек.

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