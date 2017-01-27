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Маша и медведь пытались отсудить у костромского пенсионера 50 тысяч рублей

Общество
Предприниматель продал футболку с изображением персонажей мультфильма без разрешения правообладателя
Маша и Медведь
Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия
Маша и Медведь

Кострома, 27 января 2017, 16:45 — REGNUM  В Костроме индивидуальный предприниматель должен выплатить компенсацию ООО «Маша и медведь» за нарушение исключительных имущественных прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Димитровского районного суда.

ООО «Маша и медведь» обратилось с иском в Димитровский районный суд города Костромы с требованием взыскать компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Ответчик с 2006 по 2016 год являлся индивидуальным предпринимателем и продал детскую тунику, на которой изображены персонажи из мультфильма «Маша» и «Медведь». «Истец указал, что ему принадлежат исключительные имущественные права на данные результаты интеллектуальной деятельности. Наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов, невозможности поиска правообладателем новых партнеров», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Наличие у истца указанных им исключительных прав ответчик не оспаривал, но выразил несогласие с размером компенсации, которую с него затребовали.

Суд учел, что ответчик сейчас находится на пенсии, которая является единственным источником дохода. Изображения персонажей этого мультфильма были только на одной модели одежды из ассортимента бывшего бизнесмена, нарушение не носило грубого характера, поэтому суд удовлетворил исковые требования лишь частично, снизив общий размер компенсации до 10,5 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило, стороны вправе его обжаловать в месячный срок в апелляционном порядке.

При этом в суде отметили, что персонажи популярного мультсериала «Маша и медведь» сейчас востребованы среди изготовителей контрафактной продукции, поэтому правообладателю приходится в судебном порядке защищать свои права.

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