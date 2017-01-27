Подвиг священников блокадного Ленинграда впервые удостоился выставки

Экспозиция представила петербуржцам ранее не слишком известную грань блокадных лет

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв» на Феодосийской улице Санкт-Петербурга открылась выставка «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде».

Необычную выставку открыли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, главы законодательных собраний Санкт-Петербурга и Ленобласти Вячеслав Макаров и Сергей Бебенин, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов. В числе участников мероприятия были ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, представители традиционных религиозных конфессий России и руководители силовых структур.

В экспозиции представлены исторические свидетельства и документы о жизни религиозных конфессий в блокадном городе, фотографии священнослужителей, иконы и другие святыни блокадного Ленинграда, облачения священнослужителей тех лет.

Организаторы сумели создать и представить зрителям реконструкции внутренних помещений храмов блокадных лет.

Выступая перед собравшимися, Георгий Полтавченко напомнил, что в годы войны священнослужители разных конфессий вместе с горожанами разделяли все тяготы блокады, помогали им пережить страдания и утраты, укрепляли в людях надежду, что враг будет разбит.

Губернатор Петербурга заявил, что представленная экспозиция «открывает новые страницы истории» и помогает молодому поколению узнать еще больше о подвиге города и страны в годы войны.

Другие выступавшие говорили о том, что такие выставки и общение с участниками войны, блокадниками — единственный способ рассказать правдивую историю нашей страны, которую одни стремятся исказить, а другие — забыть, как «дела давно минувших дней».

Добавим, что другие выставки в рамках проекта «Ленрезрв» посвящены деятельности милиции и органов НКВД в блокадном Ленинграде, детям не сдавшегося врагу города и другим аспектам почти 900-дневной блокады.

Для ветеранов и блокадников выступали дети: танцевали, пели, читали стихи. Затем всех гостей угостили из полевой кухни.

По словам посетителей, выставка и концерт показались им очень душевными и организованными на высоком уровне.

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