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Мэрия Новосибирска разберется в ситуации с директором похоронного дома

Общество
Ранее новосибирская прокуратура уличила Сергея Бондаренко в нарушении закона о государственных и муниципальных предприятиях
Мэрия города Новосибирска
Иллюстрация: Novo-sibirsk.ru
Мэрия города Новосибирска

Новосибирск, 27 января 2017, 17:02 — REGNUM  Мэрия Новосибирска намерена «детально разобраться» в ситуации, которая возникла вокруг руководителя муниципального предприятия «Похоронный дом «ИМИ» Сергея Бондаренко. Об этом заявил пресс-секретарь мэра города Артем Роговский.

«Пока не готовы озвучивать какие-то решения. К представлению прокурора города относимся серьезно, ситуация будет детально разобрана, — заявил Тайге. инфо пресс-секретарь мэра. — Планируем совместно с советом депутатов Новосибирска провести совещание и рассмотреть данный вопрос».

ИА REGNUM Артем Роговский данную информацию подтвердил, а также подчеркнул, что информации, когда состоится совещание по данному вопросу, пока нет.

Напомним, новосибирская прокуратура уличила Сергея Бондаренко в нарушении закона о государственных и муниципальных предприятиях, согласно которому руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица. А проверка прокуратуры установила, что Бондаренко является учредителем Фонда возрождения памяти о выдающихся людях Новосибирска «Белый Тополь», а также возглавляет МУП «Похоронный дом «ИМИ», что является нарушением запрета.

Ранее ведомство внесло мэру города Анатолию Локтю представление об устранении нарушений закона директором МУП.

Отметим, что Сергей Бондаренко также является депутатом горсовета Новосибирска. Он возглавляет комиссию по муниципальной собственности и является членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.

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В свою очередь, сам Сергей Бондаренко уже сообщил, что подал заявление о выходе из состава учредителей фонда «Белый Тополь» и надеется, что это снимет претензии прокуратуры, а также сохранит ему должность директора муниципального похоронного дома. Сергей Бондаренко уверяет, что фонд «Белый Тополь» не вел никакой коммерческой деятельности, а был создан для технического и юридического сопровождения программы.

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