«Закон «о шлепках» рожден самим обществом»

Оренбург, , 15:57 — REGNUM «Закон, по сути, рожден самим обществом. Сегодня в судебной практике имеются примеры, когда в отношении матери или отца, шлепнувшего в воспитательных целях своего ребенка, возбуждают уголовные дела, а чужой дядя за аналогичные деяния отделывается «административкой». Такой законодательный механизм нуждался в отладке, устранении несправедливого перекоса в правах близких и чужих людей: за побои на улице предусматривалась административная ответственность, а внутри семьи — уголовная. Наказание должно быть адекватно совершенным действиям. То же самое касается и отношений между супругами», — отметил председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по законности и правопорядку Ермек Алкулов, комментируя закон, выводящий ответственность за физическую боль (но не вреда здоровью) в отношении близких из Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Алкулов также подчеркнул, что смягчение законодательных норм вовсе не означает, что, к примеру, муж, впервые поднявший руку на свою жену, сможет избежать наказания. В случае ее обращения в полицию также будет возбуждаться дело и рассматриваться в административном порядке. За первичное совершение побоев предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов: «И замечу, эта мера достаточно строгая».

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Напомним, 27 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о декриминализации семейных побоев. В частности, внесены изменения в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которые переводят побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Согласно Уголовному кодексу, под побоями теперь будут пониматься «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

В уголовной статье, при повторном нанесении побоев преступнику будет грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Авторы поправок обращают внимание на то, что в законе речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью, например, в виде синяков или ссадин. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.