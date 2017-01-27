Пятница, 27 Января 2017 года
20:46:04 МСК

«Закон «о шлепках» рожден самим обществом»

Общество
Председатель комитета Заксобрания Оренбургской области по законности и правопорядку Ермек Алкулов считает, что закон «о шлепках» позволит снизить количество случаев несправедливого привлечения близких лиц к уголовной ответственности

Оренбург, 27 января 2017, 15:57 — REGNUM  «Закон, по сути, рожден самим обществом. Сегодня в судебной практике имеются примеры, когда в отношении матери или отца, шлепнувшего в воспитательных целях своего ребенка, возбуждают уголовные дела, а чужой дядя за аналогичные деяния отделывается «административкой». Такой законодательный механизм нуждался в отладке, устранении несправедливого перекоса в правах близких и чужих людей: за побои на улице предусматривалась административная ответственность, а внутри семьи — уголовная. Наказание должно быть адекватно совершенным действиям. То же самое касается и отношений между супругами», — отметил председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской области по законности и правопорядку Ермек Алкулов, комментируя закон, выводящий ответственность за физическую боль (но не вреда здоровью) в отношении близких из Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Алкулов также подчеркнул, что смягчение законодательных норм вовсе не означает, что, к примеру, муж, впервые поднявший руку на свою жену, сможет избежать наказания. В случае ее обращения в полицию также будет возбуждаться дело и рассматриваться в административном порядке. За первичное совершение побоев предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов: «И замечу, эта мера достаточно строгая».

Читайте также: Госдума приняла закон о декриминализации «шлепков»

Напомним, 27 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о декриминализации семейных побоев. В частности, внесены изменения в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которые переводят побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Согласно Уголовному кодексу, под побоями теперь будут пониматься «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

В уголовной статье, при повторном нанесении побоев преступнику будет грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Авторы поправок обращают внимание на то, что в законе речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью, например, в виде синяков или ссадин. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Становление ювенальной юстиции
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное