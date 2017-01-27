Директор владимирской школы, где устроили вечеринку, уволилась

Владимир, , 15:56 — REGNUM Директор школы №42 Владимира, где в ноябре 2016 года прошла алкогольная вечеринка, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Пока кандидаты на пост руководителя «прославленной» школы не определены.

«Директор школы № 42 написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено. С тяжелым сердцем, потому что это очень опытный педагог и администратор, претензий к ней не было», — цитирует ТАСС пресс-секретаря городской администрации Александра Карпиловича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео с вечеринки молодых людей в школьном бассейне во Владимире появилось в сети в ноябре 2016 года. Позже оказалось, что компания сняла бассейн на несколько часов. В итоге должности лишилась руководитель управления образования Татьяна Ковалькова, а вот директор получила только выговор. Зато на место руководителя управления образования очень быстро нашли кандидата. Буквально на следующий день после увольнения прежнего руководителя пост заняла Елена Аксенова, которая до этого возглавляла городское управление по делам молодежи. К слову, свою трудовую деятельность молодой специалист начала в региональном отделении партии «Единая Россия».

Позже прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации Андрея Шохина. Также были наказаны и молодые люди, которые употребляли спиртные напитки и курили в общественном месте.

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