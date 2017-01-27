Пятница, 27 Января 2017 года
20:53:06 МСК

Директор владимирской школы, где устроили вечеринку, уволилась

Общество
Руководителя школы отпустили «с тяжелым сердцем»

Владимир, 27 января 2017, 15:56 — REGNUM  Директор школы №42 Владимира, где в ноябре 2016 года прошла алкогольная вечеринка, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Пока кандидаты на пост руководителя «прославленной» школы не определены.

«Директор школы № 42 написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено. С тяжелым сердцем, потому что это очень опытный педагог и администратор, претензий к ней не было», — цитирует ТАСС пресс-секретаря городской администрации Александра Карпиловича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео с вечеринки молодых людей в школьном бассейне во Владимире появилось в сети в ноябре 2016 года. Позже оказалось, что компания сняла бассейн на несколько часов. В итоге должности лишилась руководитель управления образования Татьяна Ковалькова, а вот директор получила только выговор. Зато на место руководителя управления образования очень быстро нашли кандидата. Буквально на следующий день после увольнения прежнего руководителя пост заняла Елена Аксенова, которая до этого возглавляла городское управление по делам молодежи. К слову, свою трудовую деятельность молодой специалист начала в региональном отделении партии «Единая Россия».

Позже прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации Андрея Шохина. Также были наказаны и молодые люди, которые употребляли спиртные напитки и курили в общественном месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Владимира оказался виновным в вечеринке в школьном бассейне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное