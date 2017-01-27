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Штраф за непропуск «скорой помощи» вырастет в два раза

Общество
Вводится и уголовная ответственность
Автомобиль «скорой помощи»
Вадим Кондратьев
Автомобиль «скорой помощи»

Москва, 27 января 2017, 15:52 — REGNUM  Законопроект об ужесточении наказания за непропуск «скорой помощи» поддержал экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Поправками в КоАП увеличивается административная ответственность за непропуск спецтранспорта, включая «скорую помощь». Предполагается, что штраф вырастет с 500 рублей до 1 тыс. рублей, а прав можно будет лишиться не на три месяца, а на срок до года.

Одновременно поправками в Уголовный кодекс устанавливается уголовная ответственность за машин с «мигалками», если это привело к тяжкому вреду здоровья, либо к смерти человека.

«Если причинно-следственную связь органы следствия установят, что машина «скорой помощи» не была пропущена, и человек умер, а если бы «скорая» приехала вовремя, он бы остался жив — тогда наступает уголовная ответственность», — уточнил автор законопроекта депутат Александр Сидякин.

В Петропавловске-Камчатском бригада «скорой помощи» не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД обсуждают введение уголовной ответственности за непропуск «скорой»

Читайте развитие сюжета: МВД согласно с ужесточением санкций для непропустивших «скорую помощь»

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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