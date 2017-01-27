Олланд и Меркель призывают ЕС к единству

Берлин, , 15:33 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркнули необходимость единения Европейского союза перед лицом возрастающих угроз, как внешних, так и внутренних. В их числе рост популизма и желание отказаться от свободной торговли. Такова тенденция всего ЕС и США, сообщает Reuters.

«ЕС столкнулся с серьезными вызовами, как внутреннего, так и внешнего характера, которые мы можем преодолеть только работая совместно», — заявила Меркель во время своей совместной пресс-конференции с Франсуа Олландом.

Она также добавила: «Мы должны действовать совместно, чтобы отстоять наши либеральные ценности».

Президент Франции, в свою очередь, подчеркнул возросшее влияние популистов, представляющих наибольшую опасность для ЕС.

«Если быть откровенным, то важно понять, что ЕС угрожают не только внешние факторы, но и внутренние. В их числе экстремисты, использующие всевозможные предлоги для разрушения нашего единства», — добавил он.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября, а также голосования Великобритании по выходу из ЕС, некоторые аналитики начали говорить об угрозах свободной торговли и росте популизма. Данные веяния превращаются в устойчивый тренд, который может быть продолжен и в 2017 году, в связи с предстоящими выборами. В апреле-мае пройдут президентские выборы во Франции, в сентябре в Бундестаг Германии.