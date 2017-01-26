В тюрьмах Финляндии обнаружили радикальных исламистов

Ранее финские власти заявили о том, что Финляндия «уже не является безопасным местом»

Хельсинки, , 18:02 — REGNUM Финские чиновники озабочены тем, что в тюрьмах страны сидят десятки сторонников радикального ислама, сообщает национальный телерадиовещатель Yle.

У финских властей вызывает беспокойство тот факт, что исполнители почти всех последних терактов в Европе были так или иначе связаны с тюрьмой. По информации издания, в тюрьме Вантаа в пригороде Хельсинки весной 2016 года был запущен проект по выявлению экстремизма и радикализма среди заключенных. Проект охватывает все виды радикальных движений — от исламистских экстремистов до неонацистов и ультралевых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финские власти заявили о том, что угроза терактов в стране возросла, так как порядка 80 граждан Финляндии присоединились к джихадистам в Сирии и Ираке. В Европе это самый высокий показатель в соотношении с исламским населением страны. По информации финской полиции безопасности SUPO, около 20 боевиков вернулись обратно в Финляндию.

«Финляндия уже не является безопасным местом, где отсутствуют факторы, способствующие возникновению терроризма», — заявил специалист по вопросам терроризма в SUPO Туомас Портаанкорва. Полиция не исключает, что в стране «будут совершены отдельные акты насилия».