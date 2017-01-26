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Депутат обратился с запросом в ГП в связи с новым случаем автохамства

Общество
Депутат Александр Сидякин («Единая Россия») обратился с запросом в Генеральную прокуратуру в связи со случаем автохамства в Санкт-Петербурге

Москва, 26 января 2017, 17:55 — REGNUM  Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин («Единая Россия») направил в Генеральную прокуратуру РФ депутатский запрос с просьбой разобраться с очередным случаем дорожного хамства.

Напомним, в четверг, 26 января, в интернете появилось видео, когда водитель автомобиля не пропустил скорую помощь в Санкт-Петербурге.

«О чем вообще думают такие «автолюбители»? Их наплевательство на закон, общественный порядок. Просто оторопь берет. Все-таки в их воспитании в школе или на курсах по вождению было серьезное упущение, раз они позволяют себе так вести. Может, это какая-то разновидность заболевания и таким людям требуется госпитализация?» — отметил депутат.

Александр Сидякин сообщил, что «направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации».

Однако, по словам парламентария, нужно принимать и превентивные меры.

«Вопрос ужесточения ответственности за перекрытие проезда машинам оперативных служб назрел. Некоторые мои коллеги из фракции «Единая Россия» в Госдуме выступили с инициативами ужесточить административную ответственность в виде штрафа, другие предлагают лишать водительских прав. Мною также разработан и направлен на отзыв в Верховный суд РФ и на рассмотрение Координационного совета по законотворчеству проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части усиления ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы», — напомнил Александр Сидякин.

Кроме того, парламентарий намерен внести предложения о дополнении статьи 264 УК РФ частью первой, в соответствии с которой подобные действия, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека, будут квалифицированы как уголовного преступление.

Надо отметить, что на сегодняшний день согласно статье 12.17 КоАП непредставление преимущества автомобилю с включенными маячками синего цвета и звуковой сиреной в самом крайнем случае влечет штраф в размере 500 рублей или лишение прав на 1−3 месяца. Парламентарий намерен предложить увеличить денежную санкцию в два раза, а срок лишения прав — от 6 месяцев до года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в Петропавловке-Камчатском бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу. Депутаты Госдумы направили тогда в надзорные органы запрос в связи с блокировкой скорой помощи на Камчатке.

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