МИД РФ опубликовал списки адвокатов для помощи гражданам за рубежом

Москва, , 17:51 — REGNUM МИД России опубликовал списки адвокатов, чьими услугами может воспользоваться любой гражданин РФ за границей. Списки носят унифицированный характер и на данный момент охватывают 145 стран мира, включают 1 тыс. 336 адвокатов, юридических фирм.

«Любой гражданин РФ, выезжающий или находящийся за рубежом, в круглосуточном режиме безвозмездно сможет получать информацию об адвокатах и юридических лицах, и о полном спектре тех юридических услуг, которые они оказывают по юридической защите», — сообщил представитель МИД России Константин Долгов.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что доступ российских граждан к подобному информационно-справочному материалу будет способствовать еще более эффективному обеспечению их прав, законных интересов в зарубежных странах.

При этом Долгов оговорил, что списки не являются рекомендацией министерства, а носят исключительно справочный характер.