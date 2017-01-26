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Мэрия может изменить свое решение о битумном заводе во Владимире

Общество
Компания предложила сделать производство менее вредным

Владимир, 26 января 2017, 17:43 — REGNUM  Городской совет народных депутатов Владимира порекомендовал мэрии рассмотреть вопрос о переводе участка, где должен появиться битумных завод, с первого на третий уровень санитарной опасности. Как сообщает «Зебра ТВ», такое предложение внесла компания «МПП Биотум», которая и должна построить завод. Предприятие, по данным издания, можно сделать менее вредным для окружающей среды.

Горсовет порекомендовал чиновникам рассмотреть этот вопрос в ближайшее время и снова провести общественные слушания, на которых жители смогут высказать свое мнение.

Если чиновники прислушаются к мнению депутатов, то предприятие перейдет из первого класса опасности в третий. А это значит, что граница загрязнения будет не 1 км, а всего 300 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о строительстве битумного завода на границе Владимира и Собинского района стало известно в феврале 2016 года. В марте депутаты горсовета перевели участок земли из одной категории в другую, чтобы на нем можно было построить производство. Однако жителей такое решение не устроило — владимирцы и жители близлежащий населенных пунктов провели акции протеста.

В январе 2017 года губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что строить битумный завод нужно только после согласования этого решения с жителями. Она также порекомендовала муниципальным чиновникам провести общественные слушания, которых добиваются протестующие.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство битумного завода во Владимире обещают согласовать с жителями

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