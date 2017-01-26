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В Госдуме — консенсус по вопросу свободного изъявления религиозных чувств

Общество
Православная церковь и другие традиционные религии России приходили на помощь людям во все сложные исторические периоды

Москва, 26 января 2017, 17:25 — REGNUM  Депутаты Госдумы едины в создании условий для свободного изъявления религиозных чувств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе Рождественских парламентских встреч.

«Несмотря на количество дискуссий и расхождений в выступлениях, мы едины в вопросах ответственности за судьбу страны, нашей великой России, за то, что мы должны обеспечивать ее безопасность, за то, что мы должны обеспечивать порядок, должны создавать условия для свободного изъявления религиозных чувств и всех прав человеческих в нашем обществе», — сказал Васильев, отметив, что в этом вопросе — полный консенсус.

Православная церковь и другие традиционные религии России приходили на помощь людям во все сложные исторические периоды, вера поддерживает и наставляет жителей России и сегодня, отметил Васильев.

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