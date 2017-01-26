Сколько курганцев могут лишиться жилья по милости Минюста?

Курган, , 17:06 — REGNUM Если собственников начнут выселять из единственного жилья, то потенциально это может коснуться каждого седьмого работающего в Курганской области. В Зауралье в 2016 году насчитывалось 32 тыс. 645 человек, с которых банки были вынуждены взыскивать задолженность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Курганской области.

Риск наплодить бездомных?

Напомним, министерство юстиции России выступило с предложением лишать собственников-должников их единственного жилья. Такие меры возможны в том случае, если эта жилплощадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет только тех должников, чьи жилищные условия «явно превышают» их потребности в жилище, пояснили в Минюсте. Предлагаемые нормы направлены в первую очередь против тех должников, которые пытаются объявить себя банкротами, однако продолжают проживать в шикарных квартирах и домах, прикрываясь нормой о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.

Авторы законопроекта не уточняют, какая именно норма будет сверх лимита потребностей — социальная или санитарная. Социальная норма — эта та, от которой исходят, рассчитывая плату за содержание дома. В каждом регионе она разная, но в целом составляет 18 кв. м. Санитарная норма — это постоянная величина, которая равняется шести «квадратам», и применяют ее лишь в отношении должников и при размещении граждан во временном жилье. На сегодня гражданин может лишиться единственного жилья, если он арендует квартиру у муниципалитета или ведомства и задолжал за коммунальные услуги. Не церемонятся банки и с ипотечниками, не выплачивающими взнос. Собственников доселе единственного жилья не лишали.

Зауралье: рост долговой нагрузки по всем фронтам

Чем чреват данный законопроект, если он будет одобрен президентом, Госдумой и Советом Федерации? Для примера рассмотрим одну из самых экономически сложных, где нет металлов, нефти и газа, областей Уральского федерального округа — сельскохозяйственную по своей сути Курганскую область. На 1 октября 2016 года в ней проживало 857,1 тыс. человек. Среднесписочная численность работников организаций составила на тот момент 232,5 тыс. человек. То есть в Зауралье в целом четверть работающих из общей численности населения.

Согласно последним статистическим данным, доля охвата работающего населения кредитами в Зауралье — 86%. То есть почти каждый трудящийся имеет не менее одной банковской кабалы. Среднедушевой денежный доход, по данным Курганстата к декабрю 2016 года, — 20 тыс. 358 рублей, что является самым низким показателем по УрФО. Из них сумма затрат на жилищно-коммунальные услуги в декабре составила 2 818 рублей в месяц на одного человека. А если кредит, а если 20 тыс. — это единственный доход в семье из трех человек, где есть маленький ребенок и жена-декретница на иждивении? Субсидии, скажете? За ними еще и побегать надо, а если есть долги за ЖКХ, то субсидия не положена. Но это — лирика. Давайте посмотрим, сколько трудящихся зауральцев не смогли справиться с кредитами и дошли до суда в 2016 году?

По данным Управления федеральной службы судебных приставов по Курганской области, в минувшем году на 32 тыс. 645 зауральцев были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу банков на общую сумму около восьми миллиардов рублей. Напомню, это из 232 тыс. работающих. Практически каждый седьмой трудоспособный курганец находится под угрозой расстаться с имуществом в пользу банка. Из них граждане должны были около семи миллиардов рублей, предприниматели и юрлица — более миллиарда. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу банков увеличилось на 27,3%, отмечают приставы. И есть предпосылки к росту и в этом году. На сегодняшний день на исполнении в УФССП России по Курганской области находится 15 тыс. 376 исполнительных производств о взыскании задолженностей по кредитам. Из них: 120 исполнительных производств — это задолженности по ипотеке, остальные — потребительские кредиты.

Окончено и прекращено в 2016-м по разным основаниям 19 тыс. 899 исполнительных производств на сумму более 3,5 млрд рублей, то есть меньше половины. Наложено 697 арестов на имущество должников. Для содействия в трудоустройстве в службу занятости направлен 161 должник, ибо являлся безработным.

В УФСПП по Курганской области предоставили также данные, сколько зауральцев задолжало коммунальщикам. В течение 2016 года находилось 23 тыс. 897 исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Половина из них — 11,5 тыс. — это долги за свет, воду и газ на сумму более 500 млн рублей. Точнее долги за электроэнергию — 387 млн рублей, газоснабжение — 92 млн рублей, теплоэнергию — 32 млн рублей. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года, отмечают приставы.

Приставы вынесли 7 тыс. 100 постановлений об удержании денежных средств из доходов должников на общую сумму более 150 млн рублей. В том числе в рамках 10 тыс. 187 исполнительных производств были направлены постановления на взыскание средств, находящихся в банке, на общую сумму более 145 млн рублей. За 2016 год было вынесено 783 постановления о временном ограничении должников на выезд за пределы Российской Федерации. В результате взыскано около 2 млн рублей. В статистике имущественных арестов и взысканий есть печальный факт — 1400 постановлений об обращении взыскания на пенсионные средства должников за 2016 год.

Кого отправят бомжевать

Как ранее было упомянуто, на сегодня приставы работают следующими законными методами — удержание из зарплаты и со сбережений в банке, ограничение выезда за пределы России, арест автотранспорта и бытовой техники, а также наложение ареста на недвижимость, чтобы не допустить бесконтрольности купли-продажи. Но если законопроект о выселении собственников из единственного жилья будет принят, то он может потенциально коснуться каждого седьмого работающего жителя области, более тысячи пенсионеров и части безработных.

Помощник руководителя УФССП России по Курганской области Татьяна Боярчикова по долгу службы участвует в рейдах и констатирует, что большинство должников за потребкредиты и коммуналку — пенсионеры, одинокие мамы с детьми, безработные. Какова будет процедура отъема у собственников единственного жилья за долги, тоже не ясно. На сегодня в том же Кургане можно наблюдать механизмы выселения должников из муниципальных квартир. К примеру, недавний случай. Жительница столицы Зауралья, проживающая в центре города, получила письмо с заочным решением городского суда, который рассмотрел иск администрации Кургана без её присутствия 29 сентября 2016 года. Из документа она узнала, что должна три тысячи рублей за социальный найм жилья, поэтому должна освободить муниципальную квартиру. Причем без предоставления другой крыши над головой. Ранее суд вынес приказ о взыскании задолженности, но судебные приставы не смогли установить место нахождения должника и составили акт, в котором указали, что женщина в квартире не проживает. Женщина, действительно, могла находиться на даче летом и не получить повесток в суд. Не оплатила за два месяца? Были трудности. Зарплата — 6,5 тыс. рублей, а за квартиру надо отдать две тысячи. Субсидию не получает из-за долгов. Областной суд отменил решение городского суда — женщину спасли от бездомности юристы-общественники. Но каждого ведь не защитишь от произвола.

Единственно, что внушает надежду, что на сегодня в Госдуме осудили предложение Минюста, предполагающее лишение должников единственного жилья. «Плодить бомжей — это не государственная политика, это антигосударственная политика», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Безусловно, отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами, — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников из «Единой России». — Как исполнители закона технически смогут предоставлять другое жилье, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации».

«Общероссийский народный фронт последовательно выступает за то, чтобы законопроект Минюста РФ о лишении должников единственного жилья прошел широкое общественное, экспертное обсуждение и был тщательно доработан, — заявил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — В нем должны появиться все необходимые механизмы, защищающие людей, попавших в трудные жизненные ситуации, и не должно быть даже малейших лазеек, позволяющих лишить человека его конституционного права на жилище».

Ранее по теме: Минюст рассматривает возможность лишать должников единственного жилья