Боярский выступил против квестов по мотивам Великой Отечественной войны

В частности, против квестов по теме блокады Ленинграда

Москва, , 16:44 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский выступил против квестов по мотивам событий Великой Отечественной войны. По его мнению, «погоня за новыми форматами ради привлечения внимания молодежи к дате, связанной с блокадой (Ленинграда)», неуместна.

«Нельзя превращать памятные даты в фарс и игру. Мы понимаем, что сегодня есть модные развлечения, квесты, но вряд ли они помогут молодому поколению глубже понять подвиг блокадников», — цитирует пресс-служба «Единой России» Боярского.

Парламентарий возмущен тем, например, что в Хабаровске была объявлена акция, в рамках которой людям было предложено продержаться сутки на 125-граммовом кусочке хлеба, испеченном по «блокадной рецептуре» — с добавлением жмыха, опилок, целлюлозы.

Кроме того, предполагается, что во многих городах пройдут молодежные квесты «Блокада Ленинграда», отмечают в партии.

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.