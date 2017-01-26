«Почему в калининградских заповедных лесах хозяйничает иностранный бизнес?»

Калининград, , 17:11 — REGNUM Калининградские чиновники из Минприроды отвлекают внимание общественности от недопустимого факта — коммерческих лесозаготовок иностранными бизнесменами на российской особо охраняемой природной территории. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Зелёный фронт», эксперт Общероссийского народного фронта Олег Иванов, комментируя сегодняшнее заявление врио министра Юрия Шитикова.

«Попытка Министерства природных ресурсов Калининградской области выставить экологов в качестве ненадёжного источника информации нелепа и призвана отвлечь внимание от главного, — сказал Иванов. — Думаю, что всех жителей Калининградской области и лично врио губернатора Антона Алиханова больше волнует сам факт вырубки и уничтожения экологической ценности природного парка «Виштынецкий», чем конкретный месяц осуществления вырубки».

По данным председателя «Зелёного фронта», «факт вырубки зафиксирован активистами в декабре, а министр подтвердил, что вырубка проводилась в 2016 году». «То есть уже после возбуждения уголовного дела по факту сомнительной рубки дубов в природном парке тем же арендатором — компанией «Тимберсервис», имеющей иностранные корни», — подчеркнул эколог-общественник.

Олег Иванов убеждён, что «недопустимо, когда компания с иностранным учредителем до сих пор использует природные богатства, хозяйничает на особо охраняемой природной территории ради извлечения коммерческой прибыли».

«Я не вижу другого способа положить конец бесконечным дискуссиям о Виштынецком парке, кроме как расторгнуть договор между правительством Калининградской области и ООО «Тимберсервис», — предложил собеседник ИА REGNUM. — 2017 год, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий в России, на мой взгляд, самое лучшее для этого время».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что, согласно ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Тимберсервис» является компания Svedulf Förvaltning AB из Швеции, работающая на европейском рынке лесоматериалов с 1983 года. Калининградская фирма «Тимберсервис» была создана несколько лет назад с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Любопытно, что минувшим летом была создана ещё одна фирма со слегка изменённым названием — ООО «Тимбер-Сервис». Она также занимается лесозаготовками, а учредителем выступает гражданин Латвии.

Природный парк «Виштынецкий» является трансграничным природным комплексом на стыке России, Польши и Литвы. В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необоснованной вырубки более 10 га леса в Виштынецком природном парке.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что «шведский порубочный скандал» в заповедном лесу проходит на фоне подготовки калининградских чиновников к поездке в феврале 2017 года в Швецию по изучению — цитата из пресс-анонса — «передового опыта скандинавских стран в улучшении экологии».

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