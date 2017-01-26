Калининградские чиновники опровергли информацию о вырубке в заповедном лесу

Калининград, , 16:08 — REGNUM Министерство природных ресурсов Калининградской области опровергло сообщение общественных экологов о вырубке в природном парке «Виштынецкий», являющемся трансграничным комплексом на стыке России, Польши и Литвы. «Данная информация не соответствует действительности», говорится в письме, поступившем в редакцию ИА REGNUM за подписью врио министра Юрия Шитикова.

«Информация Олега Иванова (председателя общественной организации «Зелёный фронт». — ИА REGNUM ) о том, что Виштынецкий лес продолжают рубить, не соответствует действительности. Все вырубки на особо охраняемых природных территориях в Калининградской области приостановлены по поручению врио губернатора Антона Алиханова в августе 2016 года. В настоящее время никаких вырубок на территории парка «Виштынецкий» не ведётся», — говорится в письме.

Шитиков уточняет, что «в ответе Министерства природных ресурсов Калининградской области Иванову речь идёт о том, что летом 2016 года, то есть до приостановления рубок, производилась ранее разрешённая добровольно-выборочная вырубка повреждённых насаждений».

«Жаль, что Олег Иванов как руководитель рабочей группы по использованию и воспроизводству лесов Совета по природопользованию и экологии при Минприроды в течение нескольких месяцев игнорирует предложения выехать в природный парк «Виштынецкий», чтобы проверить обоснованность разрешённых рубок», — продолжил врио министра.

В конце письма Шитиков пригласил «представителей всех заинтересованных СМИ принять участие в выезде на место, о котором говорится в информации Олега Иванова, чтобы убедиться в отсутствии свежих вырубок леса».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что «добровольно-выборочную вырубку» в заповеднике осуществляла «дочка» шведской компании Svedulf Förvaltning AB.

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