Более 30 тысяч казахов-репатриантов прибыли в Казахстан в 2016 году

Астана, , 15:57 — REGNUM В 2016 году в Казахстан вернулись и получили статус оралмана (оралман с казахского «возвращенец» — этнические казахи, переселяющиеся на историческую родину — ИА REGNUM ) 16 тысяч 417 семей или 33 тысячи 754 этнических казаха. Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба вновь созданного Министерства труда и социальной защиты населения.

«Большинство оралманов — 65,5% прибыли из Узбекистана, 24,9% являются выходцами из Китая, 3,2% — из Туркмении, 2,7% — из Монголии, 3,7% — из других стран», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что наибольшее количество оралманов расселилось в Южно-Казахстанской области — 33,9%, 25,4% осели в Алма-Атинской области, 10,6% — в Мангистауской области, 5,8% — в Джамбульской области, оставшиеся 24,3% поселились в других регионах республики.

Что касается возраста переселенцев, то, согласно данным Министерства труда и соцзащиты, 65,4% из них — лица трудоспособного возраста, 28,6% — дети до 16 лет, 6% — пенсионеры. При этом 10,8% из числа трудоспособных имеют высшее образование, 20,3% — среднее специальное образование, 65% — общее среднее образование, 3,9% не имеют образования.

Напомним, первая годичная квота на репатриацию была официально утверждена в Казахстане в 1993 году. Тогда она составила 10 тысяч семей (порядка 40 тысяч человек). Ежегодно размер квоты менялся. К примеру, в 1999 и 2000 годах он составлял всего 500 семей, а в 2005 году квота увеличилась до 15 тысяч семей. В 2009 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев увеличил размер квоты до 20 тысяч семей в год.

Статус оралмана, равно как и критерии для желающих попасть в эту категорию, официально был утвержден только в 1997 году. В 2009 году в Казахстане была принята государственная программа «Нурлы кош» (с казахского — «Светлая кочёвка») для рационального расселения и содействия в обустройстве оралманов.

Согласно официальным данным, с 1991 года по 1 января 2016 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 957 772 этнических казаха.

В целях стимулирования возвращения репатриантов на историческую родину в Казахстане законодательно предусматривается предоставление этническим казахам статуса оралмана, вне зависимости от региона расселения. Этнические казахи в отличие от иностранных граждан могут получить вид на жительство, обратившись в миграционную полицию, без подтверждения платежеспособности. При этом этнические казахи могут рассчитывать на получение социального пакета в случае расселения в регионах, определенных правительством республики в соответствии с установленной квотой. Социальную поддержку могут также получить оралманы, переезжающие из любого региона страны в другие регионы, определенные правительством для расселения. Однако в случае выбытия из этих регионов ранее чем через пять лет социальный пакет должен быть возвращен в пользу государства. Еще одним бонусом для репатриантов является получение гражданства Казахстана в течение одного года после оформления вида на жительство.

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