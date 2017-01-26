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Мэр Новосибирска решил отпраздновать 100-летие революции

Общество
Комитет по подготовке и проведению городских мероприятий посвященных юбилейной дате Анатолий Локоть возглавил лично

Новосибирск, 26 января 2017, 18:14 — REGNUM  Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил отпраздновать столетие революции 1917 года. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, Локоть уже подписал постановление о подготовке и проведении мероприятий, посвященных юбилейной дате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Уже утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий. Возглавил оргкомитет сам Анатолий Локоть.

Еще в декабре 2016 года глава города Новосибирска анонсировал данное событие, отметив, что «это историческое событие, которое изменило эпоху не только в нашей стране, но и во всем мире, а потому пройти мимо него невозможно».

«Мы хотим отметить историческую дату, подчеркнув ее значение. Оценки могут быть разные, но то, что Октябрьская революция является эпохальным историческим событием, факт бесспорный», — заявлял Локоть в декабре 2016 года.

Согласно плану празднования, в течение февраля структурные подразделения мэрии должны разработать серию городских и районных мероприятий, объединённых единой концепцией. Так, с февраля по ноябрь должны быть организованы мероприятия культурного, научно-просветительского и патриотического направлений.

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, в свою очередь, должен организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских средств для организации таких мероприятий. Поручения получили еще два подразделения — департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (должен будет обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий) и комитет по взаимодействию с административными органами (должен организовать взаимодействие с УМВД РФ по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного порядка во время проведения мероприятий).

Каким будет этот день, ранее в мэрии города уже рассказывали. Так, началом юбилейных событий должна стать научно-популярная конференция, которую администрация города организует совместно с Институтом истории СО РАН. Вектор гуманитарного развития будет представлен городским форумом культуры, темой его станет преобразование городского пространства: создание городов-садов, соцгородков, концепции которых были разработаны именно в годы революции. Этой теме будут посвящены и площадки Дня города в июне 2017 года. Планируется проведение уличных выставок «Искусство Революции», акции «Фильмы Революции» со специальным показом фильма «Вечный зов» в рамках Ивановских чтений осенью 2017 года, фестиваля театральных экспериментов, поэзии, живописи, посвященного революционному поиску начала ХХ века. Отдельным событием станет акция «ПролетКульт», в рамках которой будут подготовлены специальные культурно-зрелищные мероприятия, организованные в парках, домах культуры, стадионах, библиотеках — той инфраструктуре, которая была создана для формирования новой пролетарской культуры. Новосибирцы смогут поучаствовать в открытых чтениях и лекциях, просветительских акциях, спортивных парадах и состязаниях.

Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев считает, что дата Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года является исторической, несмотря на ее политизированность.

«Кто-то ее воспринимает положительно, кто-то отрицательно. Но и наш город и наша страна — разнополярные, и у каждого может быть свое мнение. И, в любом случае, дата является исторической. И поэтому имеет право на то, чтобы ее каким-то образом отметили. Здесь важно, на мой взгляд, чтобы само празднование этой даты не было политизированным, чтобы это не превратилось в митинги или демонстрации «за» или «против», чтобы это было каким-то объединяющим моментом, просветительским, циклом исторических мероприятий: конференций, театральных показов, литературных чтений, каких-то событий, которые будут показывать, как сто лет назад, в 1917 году, собственно, даже не политические вершились события, а как жили люди в это время, наши горожане — новониколаевцы, что они переживали. Также любили, строили. А ведь была война, был голод, нехватка того и сего. Что волновало людей, чем они жили — вот это нужно подчеркнуть, бытовую составляющую того времени. Именно это важно, потому что сто лет назад произошел в стране перелом, а это знание внутренней жизни людей подвигнет к тому, чтобы осмыслить, почему народ принял вот эти две революции, каких ждали перемен и вообще ожидали ли они того, что будет дальше», — отметил Голодяев в беседе с ИА REGNUM.

Сотрудник Музея Новосибирска считает, что у мэрии города все же получится не политизировать эту дату, несмотря на то, что мэр Анатолий Локоть также является первый секретарем Новосибирского областного комитета КПРФ. «Я участвовал в разработке программы мероприятий и именно в этом ключе мы вели разговор. То, что будет делать КПРФ, это будет делать КПРФ, мэрия к этому отношения не имеет.

Мэрия готовит мероприятия, которые помогут рассказать сегодняшним новосибирцам как в то время, на переломном этапе, жили простые горожане, показать повседневность их быта. И даже 7 ноября, когда КПРФ будет проводить свою праздничную демонстрацию, мэрия планирует провести другое, альтернативное мероприятие, которое (не буду раскрывать всех секретов) как раз подчеркнёт, что достаточно деления на «красных» и «белых», что есть мы — жители одного Новосибирска и что именно нам важно не допустить новой гражданской войны», — подчеркнул Голодяев.

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