Николай Иванов, , 09:30 — REGNUM

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Белорусская Радиальная». Открыта 11 сентября 1938 года, имеет переход на станцию «Белорусская кольцевая», открытую в 1952 году. Названа в честь расположенного поблизости Белорусского вокзала.

Архитекторы: Н.Н. Андриканис, Н. А. Быкова.

Пилонная трехсводчатая глубокого заложения (34 м). В облицовке станционного зала мрамор трех сортов. Залы отделены друг от друга. В нишах пилонов центрального зала — бронзовые торшеры. Пилоны со стороны центрального зала облицованы розовыми биробиджанским мрамором. Проходы между пилонами облицованы мрамором «давалу». Полуовальные ниши центральных залов облицованы ониксом разных сортов. Изначально пол станции был покрыт мраморной мозаикой, ныне выложен в шахматном порядке плитами серого гранита и черного диабаза. В торце — бюст В.И. Ленина. Потолок кессонный. Путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором.

В переходе расположена скульптурная группа «Белорусские партизаны» (скульптор М. Г. Манизер). Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. По бокам восемь оригинальных торшеров, облицованных мрамором. Пол — красный и серый гранит. В оформлении арок перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Над оформлением арок работал художник Г. И. Опрышко. Помещение вестибюля поделено на два зала колоннадой коринфского ордера.

Парные колонны покрыты белым мрамором, потолок кессонный.

Стены кассового зала облицованы серым мрамором «уфалей». Стены эскалаторного — биробиджанским мрамором темно-розового цвета.

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