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Подземный дворец коммунизма: погружение №2

Общество
Московский метрополитен. Станция «Белорусская Радиальная»
4 / 22 На станции метро «Белорусская Радиальная» путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором
Николай Иванов © ИА REGNUM
На станции метро «Белорусская Радиальная» путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором

Николай Иванов, 28 января 2017, 09:30 — REGNUM  

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Белорусская Радиальная». Открыта 11 сентября 1938 года, имеет переход на станцию «Белорусская кольцевая», открытую в 1952 году. Названа в честь расположенного поблизости Белорусского вокзала.

Архитекторы: Н.Н. Андриканис, Н. А. Быкова.

1 / 22 Станция метро «Белорусская»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Белорусская»

Пилонная трехсводчатая глубокого заложения (34 м). В облицовке станционного зала мрамор трех сортов. Залы отделены друг от друга. В нишах пилонов центрального зала — бронзовые торшеры. Пилоны со стороны центрального зала облицованы розовыми биробиджанским мрамором. Проходы между пилонами облицованы мрамором «давалу». Полуовальные ниши центральных залов облицованы ониксом разных сортов. Изначально пол станции был покрыт мраморной мозаикой, ныне выложен в шахматном порядке плитами серого гранита и черного диабаза. В торце — бюст В.И. Ленина. Потолок кессонный. Путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором.

3 / 22 Николай Андриканис, Надежда Быкова. Бюст В.И. Ленина на станции метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Николай Андриканис, Надежда Быкова. Бюст В.И. Ленина на станции метро «Белорусская Радиальная»
5 / 22 Матвей Манизер. Скульптурная группа «Белорусские партизаны». Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Матвей Манизер. Скульптурная группа «Белорусские партизаны». Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. Станция метро «Белорусская Радиальная»
7 / 22 Оригинальне торшеры, облицованные мрамором на станции метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Оригинальне торшеры, облицованные мрамором на станции метро «Белорусская Радиальная»

В переходе расположена скульптурная группа «Белорусские партизаны» (скульптор М. Г. Манизер). Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. По бокам восемь оригинальных торшеров, облицованных мрамором. Пол — красный и серый гранит. В оформлении арок перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Над оформлением арок работал художник Г. И. Опрышко. Помещение вестибюля поделено на два зала колоннадой коринфского ордера.

9 / 22 Настенный ветильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Настенный ветильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»
11 / 22 Светильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Светильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»
12 / 22 Колонна. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Колонна. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Парные колонны покрыты белым мрамором, потолок кессонный.

15 / 22 Григорий Опрышко. Оформление арок перехода. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Григорий Опрышко. Оформление арок перехода. Станция метро «Белорусская Радиальная»
17 / 22 Григорий Опрышко. Арка перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Григорий Опрышко. Арка перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Стены кассового зала облицованы серым мрамором «уфалей». Стены эскалаторного — биробиджанским мрамором темно-розового цвета.

21 / 22 Пол — красный и серый гранит. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Пол — красный и серый гранит. Станция метро «Белорусская Радиальная»
22 / 22 Николай Андриканис, Надежда Быкова. Помещение вестибюля. Поделено на два зала колоннадой коринфского ордера. Станция метро «Белорусская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Николай Андриканис, Надежда Быкова. Помещение вестибюля. Поделено на два зала колоннадой коринфского ордера. Станция метро «Белорусская Радиальная»

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Читайте ранее в этом сюжете: Подземный дворец коммунизма: погружение №1

regnum author Николай Иванов
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