Ашот Погосян, Андрей Сверчков, , 17:40 — REGNUM

Андрей Сверчков — научный редактор ИА REGNUM. «Человек-школа», который с необычайной щедростью делится своими всегда уникальными наблюдениями, стал героем сегодняшнего выпуска еженедельной передачи «Люди России».

О возможностях, которые открывает депрессия перед человеком и обществом, самом могущественном, но забытом СМИ Советского Союза, а также о тоскующей по смыслу русской душе — с бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической проницательностью — смотрите «Люди России».

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