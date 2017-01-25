Обыск у замначальника УМВД по Приморью связан с размером премий — СМИ

Владивосток, , 09:43 — REGNUM В Приморском крае прошёл обыск в кабинете заместителя главы регионального Управления МВД России Ильи Шамратова, сообщает PRIMPRESS.

Обыск начался утром сегодня, 25 января. Оперативно-следственные действия осуществляют сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

Шамратов возглавляет следственное управление УМВД по Приморскому краю с 28 сентября 2013 года. До этого работал замначальника Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Издание уточняет, что обыск может быть связан с размером годовых премий для ряда должностных лиц полицейского управления Приморья. По некоторым данным, одному из заместителей начальника УМВД была выплачена разовая премия в размере трёх миллионов рублей.

Комментируя обыски в УМВД, один из бывших сотрудников правоохранительных органов заявил: «Насколько мне известно, график работы следователей в краевом управлении был жестким — работа допоздна, в выходные, а это не всем нравится».

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