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В Красноярске нашли главного художника

Общество
Победителем в конкурсе на замещение этой должности стала Наталия Прибыльнова

Красноярск, 25 января 2017, 09:26 — REGNUM  Главным художником Красноярска, заместителем начальника отдела дизайна и архитектурной среды управления архитектуры администрации города стала Наталия Прибыльнова. Как сообщи ИА REGNUM в мэрии Красноярска, она одержала победу в конкурсе на замещение этой муниципальной должности. Всего в конкурсе приняли участие два человека.

Наталия Прибыльнова в 1993 году окончила Уральский архитектурно-художественный институт по специальности «дизайн». В 2014 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

До 2015 года работала в городе Тобольске Тюменской области, а также в Тюмени начальником отдела дизайна городской среды комитета по архитектуре и градостроительству горадминистрации, директором муниципального автономного учреждения Тобольска, заместителем директора департамента градостроительной политики Тюмени.

До настоящего времени работала главным специалистом — архитектором архитектурно-строительного отдела муниципального предприятия «Проектный институт Красноярскгорпроект».

Добавим, согласно информации о проведении конкурса на эту должность, основными направлениями деятельности Прибыльновой станут участие в разработке архитектурной политики города; разработке концепции праздничного и светового оформления города, благоустройства городских территорий, цветового решения городской среды; правил благоустройства территории города; анализ состояния внешнего архитектурного облика города и внесение предложений по его совершенствованию и улучшению и так далее.

В графе «оплата труда и условия работы» значится и размер денежного содержания — 45−51 тыс. рублей. Рабочий день у главного художника Красноярска будет длиться с 09:00 до 18:00 ежедневно с понедельника по пятницу. Выходные — суббота и воскресенье, командировки не предусмотрены.

Приказ о проведении конкурса был подписан 20 декабря прошлого года. Форма конкурсного испытания — собеседование.

Напомним, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-октябрь 2016 года составляла 37,2 тыс. рублей.

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